قادمين من السنغال.. فقدان 300 مهاجر في البحر قرب جزر الكناري الإسبانية

وتفصيلاً، ذكرت هيلينا مالينو من المنظمة في مقابلة أجرتها معها وكالة "رويترز" أن قاربَين، أحدهما يحمل نحو 65 شخصًا، والآخر يحمل من 50 إلى 60 شخصًا، مفقودان منذ 15 يومًا بعد مغادرتهما السنغال في محاولة للوصول إلى إسبانيا.