النظام السوري يشترط على تركيا إنهاء وجودها العسكري بالبلاد لتحقيق التقارب معها

وتدعم روسيا، وهي حليف رئيسي "للأسد"، التقارب بين دمشق وأنقرة، واستضافت محادثات بين وزيرَي دفاع البلدَين في الشهر الماضي، وتهدف إلى عقد اجتماعات بين وزيرَي الخارجية، وفي نهاية المطاف بين الرئيسَين.