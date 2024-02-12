"بوريل" يدعو أمريكا لإعادة النظر في مساعداتها العسكرية لإسرائيل

وأضاف "بوريل" غاضبًا ومنفعلاً: "الجميع يذهبون إلى تل أبيب متوسلين (من فضلكم لا تفعلوا هذا، احموا المدنيين، لا تقتلوا هذا العدد الكبير).. فكم هو العدد الذي يعد مفرطًا؟ ما المعيار؟".