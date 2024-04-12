واشنطن تتوقع حدوث "هجوم إيراني كبير" داخل إسرائيل خلال ساعات

توقع مسؤولون أمريكيون أن الهجوم الإيراني المحتمل على إسرائيل قد يتم خلال "الساعات القليلة المقبلة".
ووفق موقع "سي بي إس نيوز" الأمريكي، الجمعة، تشير التقديرات في الولايات المتحدة إلى أن الهجوم الإيراني على إسرائيل سيحدث اليوم.
وقال مسؤولان أمريكيان لـ"سي بي إس نيوز": "من المتوقع حدوث هجوم إيراني كبير ضد إسرائيل يوم الجمعة.. ربما يشمل أكثر من 100 طائرة بدون طيار وعشرات الصواريخ".
وتوقع المسؤولان أن يستهدف الهجوم "أهدافًا عسكرية" داخل إسرائيل.
وأضافا: "سيكون من الصعب على الإسرائيليين صد هجوم بهذا الحجم"، مشيرين إلى أن الإيرانيين قد يختارون في نهاية المطاف شن "هجوم صغير" لتجنب التصعيد.
ويواصل المسؤولون في طهران التهديد بضرب إسرائيل، التي نسب إليها هجوم استهدف في الأول من أبريل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.
ودمّر قصف جوي نسبه مسؤولون سوريون وإيرانيون إلى إسرائيل مقرّ القنصلية الإيرانية في دمشق، مما تسبب في مقتل قياديَين أحدهما أكبر مسؤول عسكري إيراني في سوريا وعناصر في الحرس الثوري الإيراني.
وأفاد الحرس الثوري الإيراني بأن 7 من عناصره، بينهم العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاجي رحيمي، قُتلوا في الضربة.
ووفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن حصيلة ضحايا الضربة التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق بلغت 16 قتيلاً.