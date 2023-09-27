سفير فرنسا يعود من النيجر.. وماكرون يجدد دعمه لـ"بازوم" وتصميمه على "استعادة النظام"

وبعد أسابيع عدة من التوترات مع النظام الذي تولى السلطة في النيجر بانقلاب في 26 يوليو، استدعت باريس أخيرًا سفيرها الذي غادر نيامي مع ستة من معاونيه قرابة الساعة الرابعة (03:00 بتوقيت غرينتش) من صباح الأربعاء، بحسب ما أكد مصدر دبلوماسي في السفارة الفرنسية لوكالة "فرانس برس".