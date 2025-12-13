استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي جديد يرفع حصيلة شهداء غزة إلى 70,654 منذ أكتوبر

استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، مساء اليوم، في قصف نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مركبة غرب مدينة غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي.
وفي سياق متصل، أعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد مواطن متأثرًا بجراحه في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك بعد أسابيع من استهداف خيمته من قبل قوات الاحتلال.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن المصادر الطبية أن حصيلة الضحايا منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفعت إلى 387 شهيدًا و1018 جريحًا.
وفي ظل استمرار العدوان، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 بلغ 70,654 شهيدًا، و171,095 مصابًا، بينهم أعداد كبيرة من الأطفال والنساء، فضلًا عن عائلات أبيدت بالكامل.
وتواصل الطواقم الفلسطينية عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت أنقاض المنازل والمباني السكنية المدمرة في مختلف مناطق القطاع، بعد مرور عامين على العدوان.