استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي جديد يرفع حصيلة شهداء غزة إلى 70,654 منذ أكتوبر

وفي ظل استمرار العدوان، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 بلغ 70,654 شهيدًا، و171,095 مصابًا، بينهم أعداد كبيرة من الأطفال والنساء، فضلًا عن عائلات أبيدت بالكامل.