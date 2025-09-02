ارتفاع حصيلة زلزال شرقي أفغانستان إلى أكثر من 1400 قتيل

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، ضرب الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر في الساعة 19:17 بتوقيت غرينتش، قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي، مقاطعة ننجارهار في شرق أفغانستان بالقرب من الحدود مع باكستان.