ارتفاع حصيلة زلزال شرقي أفغانستان إلى أكثر من 1400 قتيل

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية "أ.ف.ب" بأن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شرقي أفغانستان ارتفعت إلى أكثر من 1400 قتيل، في وقت تواصل فيه فرق الإنقاذ جهودها وسط ظروف صعبة لتحديد المفقودين وانتشال العالقين تحت الأنقاض.
وأشارت الوكالة إلى أن الزلزال خلف دمارًا واسعًا في القرى والمناطق الجبلية النائية، ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني وعرقلة وصول المساعدات بسرعة إلى المناطق المنكوبة.
وتعمل السلطات المحلية بدعم من منظمات دولية على توفير المأوى والغذاء والرعاية الطبية للمتضررين، بينما تتوقع الجهات المعنية ارتفاع الحصيلة مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.
وقالت المسؤولة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) كيت كاري، لـ"رويترز": "تأثرت منطقة الزلزال أيضا بأمطار غزيرة خلال الساعات الماضية، لذا فإن خطر حدوث الانهيارات الأرضية والصخور كبير جدا، لهذا السبب أصبح من الصعب المرور عبر العديد من الطرق".
ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، ضرب الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر في الساعة 19:17 بتوقيت غرينتش، قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي، مقاطعة ننجارهار في شرق أفغانستان بالقرب من الحدود مع باكستان.