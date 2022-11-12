"رئيسة الوزراء الإيطالية" تتّهم "الرئيس الفرنسي" بالخيانة

وجاء في مقالة جديدة لصحيفة "Politico": "جمدت باريس خططها لاستقبال 3500 مهاجر من إيطاليا في إطار الاتفاقية الأوروبية حول إعادة التوزيع، ودعت الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها بعد أن رفضت روما السماح برسوّ سفينة المنظمة غير الحكومية "Ocean Viking" التي كانت تحمل على متنها مهاجرين.