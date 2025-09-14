وزير خارجية قطر: التضامن العربي الإسلامي رسالة قوية في مواجهة العدوان الإسرائيلي

أكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، تقدير بلاده للتضامن العربي والإسلامي والدولي ضد الهجوم الإسرائيلي الهمجي الذي استهدف مقرات سكنية في العاصمة القطرية الدوحة بتاريخ 9 سبتمبر الجاري.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للقمة العربية-الإسلامية الطارئة بشأن الهجوم الإسرائيلي، حيث شدد على أن العدوان الغادر الذي استهدف أراضي دولة قطر في وضح النهار يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، ويعكس غطرسة وتهور الحكومة الإسرائيلية في انتهاك سيادة دولة عضو بالأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.
وقال الوزير: “لا يمكن توصيف هذا الاعتداء إلا بأنه إرهاب دولة، ونهج تتبعه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، يضرب القانون الدولي بعرض الحائط ويستهدف أمن المنطقة بأسرها”. وأوضح أن العدوان وقع أثناء استضافة قطر لمفاوضات علنية بوساطة دولية لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى، وهو ما يكشف نية الاحتلال في تقويض كل جهود التهدئة.
وأضاف أن استمرار إسرائيل في هذا النهج سببه صمت المجتمع الدولي وعجزه عن المحاسبة، مؤكداً أن قطر لن تتهاون مع أي اختراق لسيادتها، وستواجه أي تهديد بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي، مطالبًا بإنهاء المعايير المزدوجة ومعاقبة الاحتلال على جرائمه.
من جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الرسالة الأساسية للقمة الطارئة هي التضامن مع قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي، تقديراً لدورها البارز في الوساطة مع مصر لوقف الحرب في غزة.
كما شدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه على أن الهجوم الإسرائيلي على قطر يمثل إمعانًا في توسيع دائرة الحرب وزعزعة الاستقرار الإقليمي، مطالبًا بمضاعفة الجهود الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائم الإبادة الجماعية والاستيطان وانتهاك المواثيق الدولية.
وأشاد طه بالجهود التي تقودها اللجنة الوزارية العربية والإسلامية المشتركة برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، لتحريك المجتمع الدولي وإلزام إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي.