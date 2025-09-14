وزير خارجية قطر: التضامن العربي الإسلامي رسالة قوية في مواجهة العدوان الإسرائيلي

وقال الوزير: “لا يمكن توصيف هذا الاعتداء إلا بأنه إرهاب دولة، ونهج تتبعه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، يضرب القانون الدولي بعرض الحائط ويستهدف أمن المنطقة بأسرها”. وأوضح أن العدوان وقع أثناء استضافة قطر لمفاوضات علنية بوساطة دولية لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى، وهو ما يكشف نية الاحتلال في تقويض كل جهود التهدئة.