"فوضى مناخية".. الأمم المتحدة: تسارع وتيرة ارتفاع موجات الحر والكوارث القاتلة

ذكر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة صدر، اليوم (الأحد) تناول الارتفاع السريع في وتيرة الاحترار العالمي، أن كلاً من السنوات الثماني الأخيرة، في حال ثبتت التوقعات بشأن العام 2022، ستكون أكثر حرًا من أي عام سابق لسنة 2015.
وتزامنًا مع افتتاح مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب 27" في شرم الشيخ، لفتت المنظمة إلى تسارع في وتيرة ارتفاع مستوى مياه البحار وذوبان الأنهر الجليدية والأمطار الغزيرة وموجات الحر والكوارث القاتلة التي تتسبب بها.
وبينت أن حرارة الأرض ارتفعت أكثر من 1,1 درجة مئوية منذ نهاية القرن التاسع عشر، وقد سجل نصف هذا الاحترار تقريباً في السنوات الثلاثين الأخيرة.
وأضافت أن عام 2022 بصدد أن يصبح العام الخامس أو السادس الأكثر حراً يسجل حتى الآن رغم تأثير إلنينيا منذ العام 2020، وهي ظاهرة طبيعية دورية في المحيط الهادئ تؤدي إلى خفض حرارة الجو.
من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في تعليق على التقرير في مقطع مصور بث في شرم الشيخ في مصر: "مع انطلاق مؤتمر الأطراف حول المناخ كوب27 يواجه كوكبنا نداء استغاثة"، واصفًا التقرير بأنه "سرد لفوضى مناخية".