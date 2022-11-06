"فوضى مناخية".. الأمم المتحدة: تسارع وتيرة ارتفاع موجات الحر والكوارث القاتلة

ذكر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة صدر، اليوم (الأحد) تناول الارتفاع السريع في وتيرة الاحترار العالمي، أن كلاً من السنوات الثماني الأخيرة، في حال ثبتت التوقعات بشأن العام 2022، ستكون أكثر حرًا من أي عام سابق لسنة 2015.