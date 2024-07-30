الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل القيادي بحزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية

واختتم البيان بالقول عن شكر: "خلال التسعينيات كان يروج لارتكاب عمليات إرهابية استهدفت قوات جيش الدفاع وجيش لبنان الجنوبي. ففي عام 2000 كان ضالعا بشكل مباشر في اختطاف جثامين الجنود الثلاثة بنيامين أفراهام وعَدي أفيتان وعمر سواعد، الذين قُتلوا على يد مخربي حزب الله أثناء قيامهم بدورية بمحاذاة السياج الأمني على مقربة من منطقة جبل الروس. منذ ذلك الحين خطط وروّج وأشرف على مخططات إرهابية هجومية عديدة استهدفت الأبرياء".