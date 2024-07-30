استشهاد 11 فلسطينيًّا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة والبريج وخان يونس

وفي مخيم البريج وسط القطاع، استشهد فلسطينيان وفُقد ثالث، في قصف للاحتلال استهدف منزلهم شرق المخيم، الذي يتعرض لقصف مكثف من مدفعية الاحتلال الإسرائيلي.