استشهاد 11 فلسطينيًّا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة والبريج وخان يونس

استشهد 11 فلسطينيًّا وأصيب عدد آخر بجروح اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منازل في غزة وخان يونس والبريج.
وأفادت مصادر طبية في الهلال الأحمر الفلسطيني، بانتشال ثمانية شهداء من داخل منزل استهدفته الطائرات الحربية جنوب مدينة غزة، وسط قصف متواصل من طائرات ومدفعية الاحتلال.
وفي مخيم البريج وسط القطاع، استشهد فلسطينيان وفُقد ثالث، في قصف للاحتلال استهدف منزلهم شرق المخيم، الذي يتعرض لقصف مكثف من مدفعية الاحتلال الإسرائيلي.
وفي سياق متصل، قصفت طائرات ودبابات الاحتلال في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، منازل عدة؛ مما أدى إلى استشهاد امرأة وجرح عدد آخر.