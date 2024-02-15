"حصار وكارثة وشيكة".. وزيرة الصحة الفلسطينية تحذر من إخلاء مجمع طبي بخان يونس

وقالت "الكيلة": إن هذه الجريمة تُضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال، بحق أبناء شعبنا في عدوانه المستمر على قطاع غزة، مؤكدةً أن قصف الاحتلال ونيرانه الوحشية لم تترك أي مكان آمن في القطاع، وهو ما أدى حتى اليوم إلى استشهاد أكثر من 28.600 مواطن وإصابة نحو 69 ألفًا، وفقدان الآلاف تحت الأنقاض.