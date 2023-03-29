فلسطين تدعو المجتمع الدولي لمعاقبة إسرائيل

واستعرض مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمام مجلس حقوق الإنسان، تقريرًا حول المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل؛ حيث أكد من خلاله أن عدد المستوطنين الإسرائيليين ارتفع في الضفة الغربية؛ بما في ذلك القدس الشرقية من 520 ألفًا إلى أكثر من 700 ألفًا خلال العقد الماضي.