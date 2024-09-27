استهداف 3 سفن حربية أمريكية بالبحر الأحمر.. وتأكيد حوثي: سنستمر ضد "إسرائيل"

ومنذ تفجّر الحرب في قطاع غزة، يوم السابع من أكتوبر الماضي، وتصاعد التوترات في المنطقة، دفعت أمريكا بعدة سفن حربية وحاملات طائرات إلى المنطقة، بغية حماية قواعدها العسكرية من هجمات قد تشنها فصائل موالية لإيران، تحت شعار ما بات يعرف بـ "توحيد الساحات دعماً لحركة حماس في غزة".