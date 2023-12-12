عملية الإغراق بدأت.. إسرائيل تضخ مياه البحر إلى مجمع أنفاق حماس

وأضاف المسؤولون أن خطوة إغراق الأنفاق بالمياه من البحر الأبيض المتوسط، والتي لا تزال في مرحلة مبكرة، هي مجرد واحدة من عدة تقنيات تستخدمها إسرائيل لمحاولة تدمير "المترو" الذي بات معروفاً.