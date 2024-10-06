الجيش الإسرائيلي يأمر بإخلاء 25 بلدة جنوب لبنان: "حياتكم في خطر"

ووفقًا لما ذكرته "سكاي نيوز عربية"، جاء في بيان الجيش أن "أنشطة حزب الله تجبرنا على العمل ضده"، داعيًا سكان البلدات المحددة، بما في ذلك حولا، ميس الجبل، وشقرا، إلى إخلاء منازلهم فورًا والتحرك شمالًا باتجاه نهر الأولي لضمان سلامتهم.