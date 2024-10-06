الجيش الإسرائيلي يأمر بإخلاء 25 بلدة جنوب لبنان: "حياتكم في خطر"

أصدر الجيش الإسرائيلي، الأحد، تعليمات عاجلة بإخلاء 25 بلدة في جنوب لبنان، محذرًا السكان من الاقتراب من مواقع تابعة لحزب الله.
ووفقًا لما ذكرته "سكاي نيوز عربية"، جاء في بيان الجيش أن "أنشطة حزب الله تجبرنا على العمل ضده"، داعيًا سكان البلدات المحددة، بما في ذلك حولا، ميس الجبل، وشقرا، إلى إخلاء منازلهم فورًا والتحرك شمالًا باتجاه نهر الأولي لضمان سلامتهم.
وأضاف البيان أن أي تواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته يعرض حياة السكان للخطر، مشددًا على ضرورة الامتناع عن التحرك جنوبًا حتى إشعار آخر، في انتظار الإعلان عن الوقت المناسب للعودة.