"أزمة الرئيس" ودوافع أخرى.. ماذا تريد فرنسا من تعيين مبعوث جديد للبنان؟!

وبحسب الخبير اللبناني المتخصّص في الشؤون الدولية حبيب الرز: فإن "ماكرون" يريد من وراء ترشيح لودريان ضمان أمن قوات اليونيفيل والكتيبة الفرنسية؛ حيث يعتقد "ماكرون" أن التقارب مع حزب الله يضمن أمن كتيبته، وضمان استمرار شركة توتال الفرنسية في أعمالها بعد ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، والبحث عن دور جديد، وأن تكون باريس راعية لكل التقاربات المقبلة بين اللبنانيين، والقرار يعكس توجس فرنسا من خسارة دورها بعد تشنج علاقتها بالقوى المسيحية مقابل التفاهم مع حزب الله.