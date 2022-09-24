رقعة الاحتجاجات تتوسّع والدعم الدولي حاضر.. تضامن عالمي وضغوط ضد حجب الإنترنت بإيران

وأضاف بهلوي: "مطالبنا من أوروبا تشمل دعمًا مباشرًا وفوريًا لاحتجاجات إيران، ودعم شركات التكنولوجيا الأوروبية لتوفير الإنترنت والشبكات الافتراضية، وفرض عقوبات أوروبية ضد مسؤولي النظام، واستدعاء السفراء الأوروبيين من إيران احتجاجًا على القمع المتزايد والتضامن مع الشعب".