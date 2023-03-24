مظاهرات بفرنسا ضدّ إصلاح نظام التقاعد

ما ميّز مظاهرة الخميس هو المشاركة الواسعة للطلاب والشبان، أمثال طلبة جامعة "سيرجي بونتواز" الذين رفعوا لافتة كُتب عليها "ماكرون أنت استخدمت المادة 49.3 نحن سنستخدم المادة 68". في إشارةٍ إلى الاحتجاجات التاريخية التي وقعت في مايو 1968 بباريس التي أرغمت الجنرال شارل ديغول؛ آنذاك، على حل الجمعية الوطنية الفرنسية، وتنظيم انتخابات برلمانية جديدة في 23 و30 يونيو من العام نفسه.