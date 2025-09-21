"40 ألف جندي في سيناء".. الإعلام العبري يواصل مهاجمة مصر بزعم الحشد العسكري على الحدود

وبحسب ما أورده الإعلام العبري، فقد نشرت مصر أنظمة دفاع جوي صينية متطورة من طراز HQ-9B في سيناء لأول مرة، وهي أنظمة شبيهة بـS-400 الروسية، معتبرة ذلك إشارة إلى احتمال مواجهة عسكرية مع إسرائيل. كما أشار موقع "الصوت اليهودي" إلى أن تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأخيرة خلال القمة العربية في قطر، وتحذيره لإسرائيل بشأن استمرار القتال، تزيد من القلق الإسرائيلي حيال نوايا القاهرة.