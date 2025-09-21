"40 ألف جندي في سيناء".. الإعلام العبري يواصل مهاجمة مصر بزعم الحشد العسكري على الحدود

واصلت وسائل الإعلام الإسرائيلية هجومها على مصر عبر مزاعم نشرتها هيئة البث العبرية "كان 11" وموقع "الصوت اليهودي"، تتحدث عن نشر نحو 40 ألف جندي مصري في شمال سيناء على مقربة من الحدود مع إسرائيل، إضافة إلى دخول عربات مدرعة وتعزيزات عسكرية خلال الأيام الأخيرة.
وزعمت التقارير أن هذه التحركات تأتي في إطار الاستعداد لعملية "عربات جدعون2" الإسرائيلية في غزة، وسط مخاوف مصرية من تدفق الفلسطينيين إلى أراضيها مع توسع نطاق الحرب.
وبحسب ما أورده الإعلام العبري، فقد نشرت مصر أنظمة دفاع جوي صينية متطورة من طراز HQ-9B في سيناء لأول مرة، وهي أنظمة شبيهة بـS-400 الروسية، معتبرة ذلك إشارة إلى احتمال مواجهة عسكرية مع إسرائيل. كما أشار موقع "الصوت اليهودي" إلى أن تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأخيرة خلال القمة العربية في قطر، وتحذيره لإسرائيل بشأن استمرار القتال، تزيد من القلق الإسرائيلي حيال نوايا القاهرة.
في المقابل، أكدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية أن انتشار الجيش في سيناء يخضع لاعتبارات الأمن القومي وتأمين الحدود ضد الإرهاب والتهريب، ويتم في إطار الثوابت الوطنية والتنسيق القائم ضمن معاهدة السلام، التي شددت مصر على التزامها بها.
وأوضحت الهيئة أن حرب غزة المشتعلة منذ نحو عامين على حدود مصر الشرقية تفرض على القوات المسلحة أقصى درجات التأهب، مؤكدة أن وجودها في سيناء يستهدف حماية السيادة الوطنية والحفاظ على الأمن القومي.