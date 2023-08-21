بالمدارس الثانوية.. روسيا تبدأ برنامجاً لتدريب الطلاب على تشغيل المسيّرات القتالية

وهذا التدريب، الذي كان يُعطى في الحقبة السوفياتية قبل أن يتم التخلي عنه، أعيد العمل به اعتباراً من العام الدراسي 2023-2024م، حيث يقدم هذا التدريب تعريفاً لأسلحة الحرب مثل بندقية كلاشينكوف الهجومية ويتضمن 140 ساعة على الأقل من الدروس.