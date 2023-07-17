بعد غياب استمر شهرين.. "البرهان" يظهر وهو يترأس اجتماعًا للقيادة العسكرية

ويضم هذا المقر عدة مبانٍ مهمة، منها مبنى المخابرات ومبانٍ سكنية لإقامة عددٍ من الدبلوماسيين وموظفي الخدمة المدنية، ومنهم قائد قوات الدرك، كما يضم بيت الضيافة الذي يُقيم فيه عادة القائد العام للقوات المسلحة، وكان يقيم فيه الرئيس السابق عمر البشير.