بالفيديو.. لحظة محاولة اغتيال رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُبرز إصابة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان برصاصة في قدمه، ونقله بواسطة الحراسة الأمنية التابعة له لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج.
وأفادت وسائل إعلام باكستانية، اليوم الخميس، بإصابة رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان برصاصة في القدم، بعد إطلاق النار على موكبه بواسطة أحد الأشخاص الذي تم إلقاء القبض عليه بواسطة أنصار عمران خان، مشيرة لإصابة أحد مرافقي عمران خان بجروح.
وكشفت لقطات أخرى لحظة اعتراض وتوقيف مطلق النار وسط حشد من أنصار خان.
وقال "DawnNewsTV" الباكستاني: إن عمران خان تم نقله إلى المستشفى، مؤكدة وصول فرقة من شرطة البنجاب الباكستانية إلى الموقع للتحقيق فى الواقعة.
ويقود خان مسيرة احتجاجية صوب إسلام آباد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، وأفاد أحد مساعدي خان أن الأخير أصيب فى قدمه إثر إطلاق نار خلال التجمّع السياسي.
واعتقلت السلطات الباكستانية مشتبهًا به في مهاجمة موكب عمران خان، ويتحدث "حزب الإنصاف" عن محاولة اغتيال عمران خان ودعا أنصاره للتظاهر.