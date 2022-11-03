بالفيديو.. لحظة محاولة اغتيال رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان

وأفادت وسائل إعلام باكستانية، اليوم الخميس، بإصابة رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان برصاصة في القدم، بعد إطلاق النار على موكبه بواسطة أحد الأشخاص الذي تم إلقاء القبض عليه بواسطة أنصار عمران خان، مشيرة لإصابة أحد مرافقي عمران خان بجروح.