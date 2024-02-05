مصر تكذب المزاعم الإسرائيلية: لا خطط لنقل معبر رفح لكرم أبو سالم

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن مسؤولين مصريين قولهم إن القاهرة وجهت تحذيراتها إلى تل أبيب من أي هجمات على محور صلاح الدين، ومن حدوث أي موجات نزوح للفلسطينيين.