السودان.. الأمم المتحدة تتهم "الدعم السريع" بقتل 15 ألفًا في أعمال عنف عرقية

اتهم مراقبون مستقلون تابعون للأمم المتحدة في تقرير قدّموه إلى مجلس الأمن، قوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها، بتنفيذ أعمال عنف عرقية مروعة في الجنينة غرب دارفور أودت بحياة نحو 15 ألف شخص، قد ترقى إلى "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، بحسب ما أوردت "فرانس برس" اليوم (السبت).