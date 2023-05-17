لمنافسة قناة السويس.. روسيا وإيران تتفقان على تشييد خط سكة حديد

ويُنظر إلى خط السكك الحديدية بين مدينتي رشت وأستارا على أنه رابط مهم في الممر الدولي الذي يهدف للربط بين الهند وإيران وروسيا وأذربيجان ودول أخرى عن طريق السكك الحديدية والبحر.