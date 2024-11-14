الجامعة العربية تناشد أمريكا وأوروبا منع تنفيذ خطة اليمين الإسرائيلي بتقويض "الأونروا"

وأوضح أبوالغيط في بيان له أن الرسالة تضمنت تحذيرًا مُفصلًا من مخاطر تقويض عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية، مع الإشارة إلى أن القوانين الجديدة التي تبنّتها دولة الاحتلال تُهدد بانهيار كامل لمنظومة الاستجابة الإنسانية في غزة، في وقت يعيش فيه السكان على حافة المجاعة.