الخارجية الأميركية تثير الجدل بتغريدة تزعم إنهاء ترامب لـ 8 حروب في 8 أشهر

أثارت وزارة الخارجية الأميركية موجة جدل واسعة بعد أن نشرت تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" وصفت فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "رئيس السلام"، مؤكدة أنه أنهى 8 حروب خلال 8 أشهر فقط.
وأرفقت الوزارة التغريدة بصورة لترامب وهو يلوّح بقبضته أثناء نزوله من الطائرة الرئاسية، إلى جانب غرافيك تضمن قائمة بالدول أو الأطراف التي قالت إنه ساهم في إنهاء النزاعات بينها، منها: كمبوديا وتايلاند، كوسوفو وصربيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، باكستان والهند، إسرائيل وإيران، مصر وإثيوبيا، أرمينيا وأذربيجان، وأخيرًا إسرائيل وحماس.
وبحسب المتابعة، فقد عدّلت الوزارة لاحقًا الرقم من 7 إلى 8، بعد أن أضافت الحرب بين إسرائيل وحماس إلى القائمة، لتصبح الثامنة.
وحققت التغريدة أكثر من 3.6 آلاف إعادة نشر وقرابة 13 ألف إعجاب، إضافة إلى 1500 تعليق تنوعت بين السخرية والتشكيك، إذ تساءل بعض المعلقين عن وجود حروب فعلية بين مصر وإثيوبيا أو كوسوفو وصربيا، مؤكدين أن النزاعات لا تزال قائمة.
كما أشار أحد المغردين إلى أنه استخدم خدمة الذكاء الاصطناعي ChatGPT للتحقق من صحة الادعاءات، وجاء في الرد أنه لم تقع حروب رسمية بين بعض هذه الدول، وأن ترامب أعلن أو زعم إنهاء النزاعات دون وجود اتفاقات سلام نهائية في عدد منها.
يُذكر أن ترامب سعى مرارًا للحصول على جائزة نوبل للسلام بزعم جهوده في إحلال السلام العالمي، إلا أن لجنة نوبل النرويجية منحت الجائزة هذا العام إلى المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو.