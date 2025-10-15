الخارجية الأميركية تثير الجدل بتغريدة تزعم إنهاء ترامب لـ 8 حروب في 8 أشهر

وأرفقت الوزارة التغريدة بصورة لترامب وهو يلوّح بقبضته أثناء نزوله من الطائرة الرئاسية، إلى جانب غرافيك تضمن قائمة بالدول أو الأطراف التي قالت إنه ساهم في إنهاء النزاعات بينها، منها: كمبوديا وتايلاند، كوسوفو وصربيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، باكستان والهند، إسرائيل وإيران، مصر وإثيوبيا، أرمينيا وأذربيجان، وأخيرًا إسرائيل وحماس.