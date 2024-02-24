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الرئيس البرازيلي: إذا لم يكن ما تفعله إسرائيل في غزة "إبادة جماعية".. فلا أعرف ما هي؟!

قال: من غير المقبول أن يبيت الأطفال والنساء دون الحصول على طعام أو حتى كأس حليب