غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.. ومقتل 6 جنود إسرائيليين في جنوب لبنان

ونشر الجيش الاسرائيلي أسماء خمسة جنود قضوا في هذه المعارك، في حين ما زال اسم الجندي السادس بانتظار موافقة على تعميمه، وفق البيان العسكري، حيث تعد هذه أعلى حصيلة قتلى يتكبّدها الجيش الإسرائيلي في مواجهة واحدة منذ بدء العمليات البرية في جنوب لبنان.