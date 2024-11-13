غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.. ومقتل 6 جنود إسرائيليين في جنوب لبنان

استهدفت غارة إسرائيلية، ضاحية بيروت الجنوبية مساء الأربعاء، بعد إنذارات للسكان للإخلاء، حسبما أظهرت لقطات بث مباشر لفرانس برس.
وتفصيلاً، شن الطيران الإسرائيلي "غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت محيط برج البراجنة"، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.
في سياق متصل أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ستة جنود في جنوب لبنان، ما يرفع إلى 47 حصيلة العسكريين الذين سقطوا في المعارك الدائرة مع حزب الله منذ بدء الهجوم البرّي على الأراضي اللبنانية في 30 سبتمبر، وفقاً للعربية نت.
ونشر الجيش الاسرائيلي أسماء خمسة جنود قضوا في هذه المعارك، في حين ما زال اسم الجندي السادس بانتظار موافقة على تعميمه، وفق البيان العسكري، حيث تعد هذه أعلى حصيلة قتلى يتكبّدها الجيش الإسرائيلي في مواجهة واحدة منذ بدء العمليات البرية في جنوب لبنان.
وأتى ذلك مع قصف المدفعية الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء بلدة يحمر الشقيف في جنوب لبنان، كما شنّ الطيران الإسرائيلي غارات استهدفت عدداً من المناطق في جنوب لبنان.
وقصفت المدفعية الإسرائيلية مساء اليوم بالقذائف الفوسفورية من عيار 155 ملم بلدة يحمر الشقيف في جنوب لبنان، ما أدى إلى احتراق عدد من المنازل وتضررها بالكامل.
واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، مساء الأربعاء، بصاروخ موجه منطقة التابلاين في بلدة كفررمان الجنوبية، كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي عصر اليوم على بلدة صديقين وبلدة كفررمان في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.
واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بعد ظهر الأربعاء، دراجة نارية في بلدة يحمر الشقيف الجنوبية وبلدة الشعيتية الجنوبية، ما أسفر عن سقوط إصابات.
واستهدفت المدفعية الإسرائيلية بالقذائف العنقودية بعد ظهر الأربعاء مجرى نهر الليطاني في جنوب لبنان، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات استهدفت عدة بلدات في جنوب لبنان.
وخرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار صوت بعد ظهر الأربعاء على دفعتين فوق منطقة الشوف في جبل لبنان وعدد من المناطق اللبنانية.
يذكر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية بدأت منذ 23 سبتمبر الماضي بشنّ سلسلة واسعة من الغارات لا تزال مستمرة حتى الساعة، استهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان وشماله.
وبدأ الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الماضي عملية عسكرية برية في جنوب لبنان.