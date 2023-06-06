واشنطن ترجح سقوط "العديد من القتلى" في تفجير السد بأوكرانيا.. وموسكو تدعو لإدانة كييف

أكد البيت الأبيض أمس الثلاثاء أن الانفجار الذي أحدث دمارًا في سد بأوكرانيا أسفر "على الأرجح عن سقوط العديد من القتلى"، لكنه لفت إلى عدم توافر أدلة ملموسة بعد تسمح بتحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم، وفقًا لـ"العربية نت".