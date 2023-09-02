مواجهات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ولاجئين إريتريين وإصابة 27 من عناصر الأمن

وخلال تظاهرة للاجئين الإريتريين في إسرائيل، اندلعت أعمال شغب أدت إلى تكسير محال تجارية، وإصابة 27 شرطياً إسرائيلياً بجروح متفاوتة، في تجمُّع مقابل السفارة الإريترية في تل أبيب، وأطلقت الشرطة الرصاص الحي؛ ما أدّى إلى إصابة 11 متظاهراً، 3 منهم إصاباتهم خطيرة.