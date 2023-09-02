مواجهات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ولاجئين إريتريين وإصابة 27 من عناصر الأمن

اندلعت اليوم السبت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن الإسرائيلية والمئات من طالبي اللجوء الإريتريين، أدت إلى إصابة 27 شرطياً، وتضرر الممتلكات العامة والخاصة.
وخلال تظاهرة للاجئين الإريتريين في إسرائيل، اندلعت أعمال شغب أدت إلى تكسير محال تجارية، وإصابة 27 شرطياً إسرائيلياً بجروح متفاوتة، في تجمُّع مقابل السفارة الإريترية في تل أبيب، وأطلقت الشرطة الرصاص الحي؛ ما أدّى إلى إصابة 11 متظاهراً، 3 منهم إصاباتهم خطيرة.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المظاهرة خرجت احتجاجاً على مهرجان نظّمته السفارة الإريترية في شارع ياد هاروتز بالمدينة، وأن المتظاهرين من طالبي اللجوء المعارضين للنظام في إريتريا.
وتحولت المظاهرة، وفق روسيا اليوم، إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة، حيث تم رشقهم بالحجارة والألواح الخشبية وأكياس القمامة.
واخترق ملثمون حواجز الشرطة وقاموا بتكسير نوافذ المباني وزجاج السيارات في شارع ياد حروتس، وألحقوا أضراراً جسيمة بسيارة للشرطة، وخلفوا دماراً كبيراً في نادٍ أشعلوا النار فيه.
وقالت الشرطة إن عناصرها أطلقوا النار في الهواء ولم تقع إصابات.