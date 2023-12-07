مصر تعمل مع الشركاء للعودة إلى هدنة غزة في أسرع وقت

أفاد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان، اليوم (الخميس)، بأن مصر تبذل خلال الفترة الحالية أقصى الجهود مع الشركاء، من أجل العودة إلى الهدنة في غزة بأسرع وقت، ومدها لفترات أخرى، وصولاً للوقف الشامل لإطلاق النار.