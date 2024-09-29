"الصحة الفلسطينية": استشهاد 16859 طفلاً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

من جانبها أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن 650 ألف طفل حرموا من التعليم للعام الثاني على التوالي، بعد أن تسبب نزوحهم مع عائلاتهم في معاناة عميقة لهم، باتت تشكل رعباً حقيقياً على مستقبلهم، في ظل الوضع الكارثي في قطاع غزة، لافتة النظر إلى أن كل أطفال القطاع يعانون من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.