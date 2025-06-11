حكومة "نتنياهو" على شفا الانهيار.. والمتطرفون يلوحون بالانتخابات المبكرة

وتخوض إسرائيل حاليًا أطول حرب نشطة في تاريخها، مما أدى إلى إرهاق الجيش إلى أقصى حد. وقد أثار الرفض الواسع النطاق للخدمة العسكرية من قبل الحريديم، وتهديداتهم بإسقاط الحكومة في أوقات الحرب، غضب العديد من الإسرائيليين، لا سيما أولئك الذين أدوا جولات متعددة من الخدمة الاحتياطية. وهذا الوضع خلق انقسامًا مجتمعيًا حادًا؛ حيث يرى البعض أن الإعفاءات غير عادلة وتضع عبئًا إضافيًا على كاهل بقية الإسرائيليين، بينما يرى آخرون أن هذه الإعفاءات ضرورية للحفاظ على نمط حياة الحريديم الفريد. فهل ستتجاوز حكومة نتنياهو هذه الأزمة، أم أن رياح الانهيار ستطيح بها في النهاية؟