"أوكرانيا": عدد قتلى الجيش الروسي ارتفع إلى 376 ألف جندي

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير 2022، إلى نحو 376 ألفًا و30 جنديًّا، من بينهم 760 جنديًّا لقوا حتفهم خلال أمس السبت فقط.