أمريكا تطالب الحوثيين بالوقف الفوري لهجماتهم على الموانئ اليمنية

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم (الاثنين) ميليشيا الحوثي الانقلابية بالوقف الفوري لهجماتهم على الموانئ اليمنية.
وأفادت الوزارة في بيان بأن المبعوث الأمريكي الخاص تيم ليندركينج سيتوجه إلى سلطنة عمان والسعودية هذا الأسبوع لدعم جهود السلام في اليمن، وفقاً لـ"رويترز".
وقالت الوزارة: "في هذه اللحظة الحرجة، نذكر الحوثيين بأن اليمنيين يطالبون بالسلام وليس بالعودة إلى الحرب، وتحقيقًا لهذه الغاية، ندعو الحوثيين إلى الوقف الفوري لهجماتهم على الموانئ اليمنية التي تعطل تدفق الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها، وتفاقم المعاناة في جميع أنحاء اليمن".