برلمان بيرو يرفض للمرة الثالثة مقترحًا رئاسيًّا لإجراء انتخابات مبكرة

وبعد 5 ساعات من النقاش، رفض النواب مشروع القانون بأغلبية 68 صوتًا مقابل 54، وامتناع عضوين عن التصويت. ويبلغ عدد مقاعد البرلمان في بيرو 130 مقعدًا.