برلمان بيرو يرفض للمرة الثالثة مقترحًا رئاسيًّا لإجراء انتخابات مبكرة

رفض برلمان بيرو الأربعاء للمرة الثالثة، خطوةً دعت إليها الرئيسة دينا بولوارتي المتمثلة في تقريب موعد الانتخابات المقررة في أبريل 2024. وتمرّ البلاد بأزمة سياسية ومظاهرات شبه يومية منذ أواخر العام الماضي؛ إثر عزل الرئيس بيدرو كاستيو بعد محاولته حل البرلمان والحكم بمراسيم رئاسية.
للمرة الثالثة رفض برلمان بيرو الأربعاء محاولة تقريب موعد الانتخابات من أبريل 2024 إلى ديسمبر 2023، وهي الخطوة التي سعت إليها الرئيسة دينا بولوارتي لتهدئة الاحتجاجات الدامية المناهضة للحكومة.
وبعد 5 ساعات من النقاش، رفض النواب مشروع القانون بأغلبية 68 صوتًا مقابل 54، وامتناع عضوين عن التصويت. ويبلغ عدد مقاعد البرلمان في بيرو 130 مقعدًا.
ودخلت بيرو في أزمة سياسية مع مظاهرات شبه يومية منذ السابع من ديسمبر 2022، عندما عُزل الرئيس بيدرو كاستيو وجرى إيقافه، بعد محاولته حل البرلمان والحكم بمراسيم رئاسية.