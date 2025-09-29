الفاو: 66 مليون عربي يعانون نقص التغذية و40% يواجهون انعدام الأمن الغذائي

أكد مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والممثل الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، عبدالحكيم الواعر، أن نحو 40% من سكان الدول العربية يعانون من انعدام الأمن الغذائي، فيما يتجاوز عدد من يعانون من نقص التغذية في المنطقة 66 مليون نسمة.