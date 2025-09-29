الفاو: 66 مليون عربي يعانون نقص التغذية و40% يواجهون انعدام الأمن الغذائي

أكد مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والممثل الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، عبدالحكيم الواعر، أن نحو 40% من سكان الدول العربية يعانون من انعدام الأمن الغذائي، فيما يتجاوز عدد من يعانون من نقص التغذية في المنطقة 66 مليون نسمة.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة الـ27 لهيئة الغابات والمراعي في الشرق الأدنى، التي تستضيفها المملكة بالتنسيق مع منظمة (الفاو)، مشيرًا إلى أن الغابات والمراعي تمثل شريان حياة أساسيًا، وليست مجرد موارد طبيعية.
وأوضح أن الصورة النمطية للغابات عادة ما تتعلق بالغابات الشاسعة والرطبة، بينما يضم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا نسيجًا بيئيًا متنوعًا من الغابات الجافة، والشجيرات الصامدة، والواحات التي حفظت الحياة، وأشجار المانغروف، والأنظمة الزراعية المختلطة متعددة الوظائف.
وأشار "الواعر" إلى أن هذه الدورة تحمل أهمية استثنائية، إذ تتزامن مع مرور 70 عامًا على تأسيس هيئة الغابات والمراعي في الشرق الأدنى، واحتفالات الذكرى الـ80 لتأسيس منظمة الأغذية والزراعة.
وأضاف أن الهيئة مثلت على مدار سبعة عقود منصة إقليمية للحوار حول قضايا الغابات والمراعي، وضمّت تحت مظلتها الدول الأعضاء والخبراء وشركاء التنمية لتبادل المعرفة وصياغة حلول تعاونية للتحديات البيئية في المنطقة.