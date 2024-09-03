الناقلة المشتعلة في اليمن.. تحذيرات من "كارثة غير مسبوقة"

وأفادت البعثة "أسبيدس" المعنيّة بالأمن في البحر الأحمر على حسابها على منصة "إكس": "توصلت الشركات الخاصة المسؤولة عن عملية الإنقاذ، إلى أن الظروف لم تكن مواتية لإجراء عملية السحب، وأنه لم يكن من الآمن المضي قدمًا"؛ وفقًا لـ"سكاي نيوز".