الناقلة المشتعلة في اليمن.. تحذيرات من "كارثة غير مسبوقة"

أعلنت البعثةُ البحرية الأوروبية "أسبيدس"، اليوم الثلاثاء، أنّ الظروف غير مواتية لسحب ناقلة النفط اليونانية "سونيون" المشتعلة بعد تعرُّضها لهجوم شنّه الحوثيون قبالة اليمن، محذرة من كارثة بيئية غير مسبوقة في المنطقة.
وأفادت البعثة "أسبيدس" المعنيّة بالأمن في البحر الأحمر على حسابها على منصة "إكس": "توصلت الشركات الخاصة المسؤولة عن عملية الإنقاذ، إلى أن الظروف لم تكن مواتية لإجراء عملية السحب، وأنه لم يكن من الآمن المضي قدمًا"؛ وفقًا لـ"سكاي نيوز".
وتدرس الشركات الخاصة الآن حلولًا بديلة، من دون أن تقدم مزيدًا من التفاصيل حول مسألة الأمان، في منطقة تشهد استهدافًا للسفن التجارية بشكل متواصل.