مؤامرتان لاغتيال الشرع.. سوريا تكشف مخططَي داعش وتتحرك نحو التحالف الدولي

وتأتي هذه المحاولات في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة، إذ أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم براك، في وقت سابق من هذا الشهر، أن الشرع قد يوقّع، الإثنين المقبل، اتفاقاً للانضمام إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش.