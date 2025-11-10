مؤامرتان لاغتيال الشرع.. سوريا تكشف مخططَي داعش وتتحرك نحو التحالف الدولي

في تطور جديد، أحبطت السلطات السورية مؤامرتين منفصلتين لتنظيم "داعش" كانتا تهدفان إلى اغتيال الرئيس أحمد الشرع، وفقاً لما أكده مسؤولان كبيران.
وقال المسؤولان، أحدهما من الشرق الأوسط والآخر أمني سوري، إن المحاولتين تم إحباطهما خلال الأشهر القليلة الماضية، ما يعكس خطورة التهديدات التي يواجهها الشرع في وقت يسعى فيه لتعزيز سلطته في بلد يعاني من حرب أهلية مستمرة منذ 14 عاماً.
وتأتي هذه المحاولات في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة، إذ أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم براك، في وقت سابق من هذا الشهر، أن الشرع قد يوقّع، الإثنين المقبل، اتفاقاً للانضمام إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش.
يُذكر أن التحالف الدولي، بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ذات الغالبية الكردية، قد ألحق هزيمة عسكرية بتنظيم داعش في سوريا عام 2019. وتخوض "قسد" حالياً مفاوضات للاندماج مع الجيش السوري.