واشنطن: جمعنا بقايا أولية من المنطاد الصيني ولن نعيدها لبكين

وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في الرئاسة الأمريكية جون كيربي للصحافيين إن الفرق المنتشرة قبالة سواحل كارولاينا الجنوبية في جنوب شرق البلاد "جمعت بعض البقايا من على سطح البحر"، لافتًا إلى أن "الظروف المناخية" لم تسمح حتى الآن بتنفيذ عمليات تحت سطح البحر، مضيفًا أن الولايات المتحدة "لا تعتزم إعادة" هذه البقايا إلى الصين.