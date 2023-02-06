واشنطن: جمعنا بقايا أولية من المنطاد الصيني ولن نعيدها لبكين

أفاد متحدث باسم البيت الأبيض الاثنين بأن الولايات المتحدة جمعت بقايا أولية من حطام المنطاد الصيني الذي أسقطته، السبت الماضي، موضحًا أن إعادتها إلى الصين أمر غير وارد، وفقًا للعربية نت.
وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في الرئاسة الأمريكية جون كيربي للصحافيين إن الفرق المنتشرة قبالة سواحل كارولاينا الجنوبية في جنوب شرق البلاد "جمعت بعض البقايا من على سطح البحر"، لافتًا إلى أن "الظروف المناخية" لم تسمح حتى الآن بتنفيذ عمليات تحت سطح البحر، مضيفًا أن الولايات المتحدة "لا تعتزم إعادة" هذه البقايا إلى الصين.
وبعدما انتقدت المعارضة الجمهورية الرئيس جو بايدن لتأخره في إسقاط المنطاد، اعتبر المتحدث أن هذه الفسحة الزمنية منحت الأمريكيين "فرصة رائعة لدرس (المنطاد) وفهمه في شكل أفضل"، في انتظار أن توفر البقايا معلومات إضافية.
وأكد "كيربي" أن واشنطن "اتخذت تدابير للحد من قدرة هذا المنطاد على جمع (معلومات) من فوق مواقعنا العسكرية الحساسة".
وكان كيربي قد أعلن سابقًا أن الإدارة الأمريكية "أجرت اتصالات بمسؤولين كبار في الإدارة السابقة وعرضت عليهم إحاطات" تتصل بتحليق مناطيد صينية في الأجواء الأمريكية إبان ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب.
من جهة أخرى أفادت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بأن مناطيد صينية حلقت ثلاث مرات لفترات زمنية محدودة فوق الأراضي الأمريكية خلال ولاية ترامب، ومرة واحدة في بداية ولاية بايدن لفترة قصيرة أيضًا.