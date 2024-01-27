مفوض "الأونروا": تعليق التمويل "صادم".. وندعو الدول للتراجع عنه

وأوضح لازاريني أن نحو 3 آلاف موظف أساسي، من أصل 13 ألفًا في غزة، لا يزالون يعملون على منح مجتمعاتهم شريان حياة. ويمكن أن ينهار ذلك في أي وقت الآن بسبب نقص التمويل. معتبرًا أنه "سيكون من غير المسؤول للغاية فرض عقوبات على وكالة، وعلى مجتمع بأكمله، بسبب مزاعم بارتكاب أعمال إجرامية ضد بعض الأفراد، خاصة في وقت الحرب والنزوح والأزمات السياسية في المنطقة.