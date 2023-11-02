وَعْد مَن لا يملك.. "إعلان بلفور المشؤوم".. 106 أعوام على مؤامرة الغرب على فلسطين

وكانت الحكومة البريطانية قد عرضت نص إعلان بلفور على الرئيس الأمريكي "ولسون"، ووافق على محتواه قبل نشره، ووافقت عليه فرنسا وإيطاليا رسميًّا سنة 1918، ثم تَبِعها الرئيس الأمريكي ولسون رسميًّا وعلنيًّا سنة 1919، وكذلك اليابان.. وفي 25 نيسان سنة 1920 وافق المجلس الأعلى لقوات الحلفاء في مؤتمر سان ريمو على أن يعهد إلى بريطانيا بالانتداب على فلسطين، وأن يوضع وعد بلفور موضع التنفيذ حسب ما ورد في المادة الثانية من صك الانتداب، وفي 24 تموز عام 1922 وافق مجلس عصبة الأمم المتحدة على مشروع الانتداب الذي دخل حيز التنفيذ في 29 سبتمبر 1923؛ وبذلك يمكننا القول إن إعلان بلفور كان وعدًا غربيًّا وليس بريطانيًّا فحسب.