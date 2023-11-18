القصة بدأت بمنشور وتعليق.. البيت الأبيض يشنُّ حربًا على "ماسك" وشركات تسحب إعلاناتها من "إكس" واليهود كلمة السر

وفي منشورات لاحقة شرح "ماسك" وجهة نظره بشأن الجدل الدائر بشأن رده، وكتب: أنه لا يعتقد أن كراهية الأشخاص البيض تمتدّ "إلى جميع الجاليات اليهودية، لكنه أشار بعد ذلك إلى رابطة مكافحة التشهير، مدعيًا أنها تروج للعنصرية ضد البيض؛ وفقًا لـ"سي إن إن".