روسيا تتهم محققي تفجيرات "نوردستريم" بإخفاء الحقائق

اتهمت وزارة الخارجية الروسية، اليوم "الخميس"، فريق التحقيق في تفجيرات خطوط أنابيب نوردستريم، التي وقعت سبتمبر الماضي، بمحاولة إخفاء الحقائق.
وذكرت الوزارة أن "أعضاء الفريق قاموا بالتحقيق بطريقة تبقي نتائجه مخفيّةً"؛ وفقًا لوكالة "تاس" الروسية.
وطالبت بتحقيق دولي، عقب نشر الصحافي الأمريكي سيمور هيرش تقريرًا على مدونته الخاصة، اتهم فيه الولايات المتحدة بتفجير خطوط الأنابيب، سبتمبر الماضي.
ويحقّق فريق من السويد والدنمارك في 4 فجوات في خطي نوردستريم 1 و2، اللذين يربطان روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق.