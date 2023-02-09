روسيا تتهم محققي تفجيرات "نوردستريم" بإخفاء الحقائق

وطالبت بتحقيق دولي، عقب نشر الصحافي الأمريكي سيمور هيرش تقريرًا على مدونته الخاصة، اتهم فيه الولايات المتحدة بتفجير خطوط الأنابيب، سبتمبر الماضي.