"مسؤول بالاتحاد الأوروبي": مررنا بمرحلة توتر وتَخلصنا من الاعتماد على الطاقة الروسية

وقال وفق "سكاي نيوز عربية": "نحن مرة أخرى مع أسعار الغاز قبل الحرب لكل ميجاوات في الساعة، والتي كانت بالفعل مرتفعة للغاية؛ لكن السبب وراء الذروة الموجعة في أغسطس، هو -إلى حد كبير- التوترات الناجمة عن المضاربة في الأسواق"؛ بحسب ما أوردته وكالة "تاس" الروسية للأنباء.