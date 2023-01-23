"مسؤول بالاتحاد الأوروبي": مررنا بمرحلة توتر وتَخلصنا من الاعتماد على الطاقة الروسية

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد تَخلص تمامًا من الاعتماد على الطاقة الروسية.
وقال بوريل، في مقابلة مع صحيفة "الدياريو" الإسبانية: "في غضون أشهر قليلة، تخلصنا من الاعتماد على الطاقة من روسيا".
وأضاف "بوريل": "لقد مررنا بمرحلة شديدة التوتر من ارتفاع الأسعار؛ لكنها عادت إلى قيمها قبل الحرب".
وقال وفق "سكاي نيوز عربية": "نحن مرة أخرى مع أسعار الغاز قبل الحرب لكل ميجاوات في الساعة، والتي كانت بالفعل مرتفعة للغاية؛ لكن السبب وراء الذروة الموجعة في أغسطس، هو -إلى حد كبير- التوترات الناجمة عن المضاربة في الأسواق"؛ بحسب ما أوردته وكالة "تاس" الروسية للأنباء.
وقال "بوريل": إن التوترات في سوق الطاقة لم يعد من الممكن إرجاعها إلى الوضع في أوكرانيا؛ موضحًا "أنها مشكلة هيكلية للطاقة، وبالأخص ارتباط أسعار الغاز بأسعار الكهرباء".
ولفت إلى أنه يأمل أن تقدم المفوضية الأوروبية مقترحًا لتصحيح الوضع قريبًا.
واتفقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا في ديسمبر الماضي، على وضع حد أقصى لسعر الصادرات البحرية من النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، في إطار العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، بعد عمليتها العسكرية في أوكرانيا.