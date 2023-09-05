العراق.. آلاف الموظفين يتظاهرون في كردستان احتجاجاً على تأخّر دفع رواتبهم

تظاهر آلاف الأكراد، اليوم (الثلاثاء) في مدينة في إقليم كردستان العراق (شمال)، رافعين أعلام الإقليم؛ احتجاجًا على التأخّر في دفع رواتب موظفي الإقليم الحكوميين، ومحملين الحكومة المركزية في بغداد المسؤولية.
وتجمّع آلاف المتظاهرين ارتدى بعضهم الزي الكردي وسط مدينة دهوك بشمال العراق، وحمل معظم المتظاهرين أعلام إقليم كردستان، وفقاً لـ"فرانس برس".
ورفعت لافتات كُتِبَ على إحداها: "إقليم كردستان وحدة فدرالية دستورية لها كل الحق في حماية وجودها الدستوري"، وعلى لافتة أخرى: "نتضامن مع أهلنا في كركوك".
وتأتي التظاهرة في الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي على خلفية توترات بين كردستان والسلطة المركزية، بعد ثلاثة أيام من أحداث شغب دامية شهدتها مدينة كركوك، التي لطالما شكّلت نقطة نزاع بين بغداد وأربيل عاصمة الإقليم.