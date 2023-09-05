العراق.. آلاف الموظفين يتظاهرون في كردستان احتجاجاً على تأخّر دفع رواتبهم

تظاهر آلاف الأكراد، اليوم (الثلاثاء) في مدينة في إقليم كردستان العراق (شمال)، رافعين أعلام الإقليم؛ احتجاجًا على التأخّر في دفع رواتب موظفي الإقليم الحكوميين، ومحملين الحكومة المركزية في بغداد المسؤولية.