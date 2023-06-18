مسلحون يقتحمون مراكز اقتراع أثناء الاستفتاء على الدستور بعدة مناطق في مالي

لكن بعض التغييرات التي وردت في الدستور الذي صاغته اللجنة المكلفة بإعداده، أثارت انقسامًا في الرأي، إذ يقول المؤيدون لها إنها ستقوي المؤسسات السياسية الهشة، في حين يقول المعارضون إنها ستمنح الرئيس المزيد من السلطات.